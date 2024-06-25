إسرائيل تسعى للاستفادة من خدمات "ستارلينك" في حالة نشوب حرب مع "حزب الله"

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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير صحفي يوم الثلاثاء أن إسرائيل تسعى للحصول على خدمات "ستارلينك" للإنترنت عبر الأقمار الصناعية لاستخدامها في حالة نشوب حرب شاملة محتملة مع "حزب الله" اللبناني.

وشركة "ستارلينك" تابعة لـ "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك. وربما تتطلع إسرائيل للاستفادة من خدماتها للحفاظ على الاتصال بالإنترنت الذي قد يتوقف مع انقطاع الكهرباء في إسرائيل إذا اندلعت الحرب.

وقالت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية المالية اليومية إن وزارتي المالية والاتصالات تسعيان إلى استخدام 5000 قمر صناعي منخفض المدار من "ستارلينك" لضمان تدفق مستقر للبيانات والمعلومات للسلطات الحكومية في أثناء حالات الطوارئ.

وكان شلومي قرعي وزير الاتصالات قد منح الإذن لشركة "ستارلينك" في فبراير بالعمل في إسرائيل وقطاع غزة.

وتتبادل إسرائيل و"حزب الله" إطلاق النار عبر الحدود منذ شهور، وقال الحزب اللبناني إنه لن يوقف هجماته إلا بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وربما تؤدي الحرب الشاملة بين إسرائيل و"حزب الله" إلى هجمات صاروخية على شبكة الكهرباء الإسرائيلية وغيرها من مرافق البنية التحتية.