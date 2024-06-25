الحوثيون يعلنون استهداف «سفينة إسرائيلية» في بحر العرب

جدة - نرمين السيد - استهداف «سفينة إسرائيلية»

أعلن الحوثيون استهداف سفينة "MSC SARAH V" الإسرائيلية في البحر العرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.





وأوضح الحوثيون، أن العملية النوعية نُفذت بصاروخ باليستي جديد، دخل الخدمة بعد الانتهاء من العمليات التجريبية

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