المنظمات الأهلية الفلسطينية: أمريكا توفر الغطاء لحماية الاحتلال من المساءلة

قال مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن الولايات المتحدة توفر الغطاء لحماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة القانونية.





وكانت حركة "حماس"، قد أكدت أن مجازر الاحتلال الإسرائيلي، ومنها قصف منزل عائلة هنية في مخيم الشاطئ تأكيد على تعمده استهداف المدنيين.

وأضافت حركة حماس في بيانها: "نحمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسؤولية استمرار الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، بمنحها الاحتلال الغطاء السياسي والعسكري للتدمير".