إعلام الاحتلال: إدارة بايدن تقرر عدم تسليمها صفقة الأسلحة بالكامل

جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو

كشف الإعلام الإسرائيلي بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن غاضبة من إسرائيل، وتقرر عدم تسليمها صفقة الأسلحة بالكامل حتى بعد انتهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





أكد البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أكد خلال لقاء مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل. وأشار إلى أن "سوليفان" أكد لـ"جالانت" تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن يكون لإسرائيل كل ما تحتاجه لمواجهة تهديدات المجموعات الموالية لإيران.

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