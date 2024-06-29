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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة منتخب إيطاليا وسويسرا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لليورو 2024

موعد مباراة منتخب إيطاليا وسويسرا اليوم.. إليك القنوات الناقلة لليورو 2024.. يشهد الملعب الأولمبي في برلين مساء اليوم السبت، المواجهة المرتقبة بين منتخبي إيطاليا وسويسرا في دور الـ 16 لبطولة أمم أوروبا 2024.

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كلاسيكية أوروبية في برلين: إيطاليا تبحث عن النصر أمام سويسرا في دور الـ 16 ليورو 2024

يخوض المنتخب الإيطالي المباراة بمعنويات مرتفعة لكنه لم يقدم أداءً مقنعًا في دور المجموعات الحالي.

فقد فاز في مباراة واحدة وتعادل في واحدة وخسر في واحدة، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية خلف إسبانيا.

يسعى "الأتزوري" لاستعادة عروضه القوية وتحقيق الفوز على سويسرا لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

في المقابل، يدخل منتخب سويسرا اللقاء بمعنويات عالية بعد تقديمه أداءً مميزًا في دور المجموعات.

فقد تعادل مع ألمانيا صاحبة الأرض، قبل أن يفوز على المجر بثلاثية مقابل هدف ثم يتعادل مع اسكتلندا.

ويُقدم المنتخب السويسري بقيادة المدرب مراد ياكين أداءً هجوميًا رائعًا، ويُعد أحد المرشحين الأقوياء للمفاجأة في البطولة.

موعد مباراة إيطاليا وسويسرا في يورو 2024

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر موعد مباراة إيطاليا وسويسرا، التي تقام مساء اليوم السبت، 29 يونيو 2024، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تُقام المباراة على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة أمم أوروبا 2024.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا ضد سويسرا في يورو 2024

يُمكن لمحبي كرة القدم في الشرق الأوسط متابعة مجريات مباراة إيطاليا ضد سويسرا، التي تقام مساء اليوم السبت 29 يونيو 2024، عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1 Max.

تعتبر شبكة beIN Sports الناقل الحصري والوحيد في الشرق الأوسط لجميع مباريات بطولة أمم أوروبا 2024، بما في ذلك هذه المباراة المرتقبة.

ترددات قناة beIN Sports HD 1 Max

وإليك جدول ترددات قناة beIN Sports HD 1 Max على مختلف الأقمار الصناعية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12526 أفقي 27500 عرب سات 10722 عمودي 27500 سهيل سات 10777 أفقي 27500

تشكيل إيطاليا المتوقع ضد سويسرا في دور 16 يورو 2024



وجاء تشكيل إيطاليا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيو دارميان - باستوني - مانشيني - دي لورينزو.

خط الوسط: باريلا - جورجينو - برايان كريستانتي.

خط الهجوم: ديماركو - جيانلوكا سكاماكا - كييزا.

تشكيل سويسرا المتوقع ضد إيطاليا في دور 16 يورو 2024



وجاء تشكيل سويسرا المتوقع على النحو التالي

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - فابيان شير - رودريجز - ليونيداس ستيرجيو.

خط الوسط: جرانيت شاكا - ريمو فريلير - مايكل أيبشير.

خط الهجوم: دان ندوي - إيمبولو - فارجاس.

تاريخ مواجهات إيطاليا وسويسرا





وتاريخيًا التقي منتخب إيطاليا مع سويسرا في 61 مباراة قبل قمة اليوم، في ثمن نهائي يورو 2024، ونجح الأزوري فى الفوز بـ29 مباراة مقابل 8 انتصارات لصالح منتخب الساعات، فيما حسم التعادل نتيجة 24 مواجهة بينهما.

وسجل منتخب إيطاليا 111 هدفًا داخل شباك سويسرا، فيما استقبلت شباك الأزوري 68 هدفًا.