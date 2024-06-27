شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مقر الدفاع المدني بالنصيرات وسط غزة

جدة - نرمين السيد - قصف إسرائيلي على غزة

أفاد مراسل القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، اليوم الخميس، بأن هناك شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف مقر الدفاع المدني بالسوق الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.





وأضاف أن 3 شهداء و12 مصابا وصولوا إلى مستشفى العودة بالنصيرات وسط غزة جراء قصف إسرائيلي استهدف مقر الدفاع المدني.

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