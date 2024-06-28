سفارة نيبال بالقاهرة تستضيف معرض تصوير الفنانين المصريين للوجوه النيبالية

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت سفارة نيبال بالقاهرة، اليوم، معرضًا فنيًا بعنوان "المنحنيات والأسلاك: تصوير الفنانين المصريين للوجوه النيبالية"، وذلك فى إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الثقافى بين البلدين.

ضم المعرض مجموعة من الأعمال الفنية لفنانين مصريين مشهورين، بما فى ذلك فنان الأسلاك والخشب والحجر جلال جمعة، والمصور الصحفى والمخرج الوثائقى أشرف طلعت.

كما تم عرض أعمال المصور ياسر علاء مبارك وثمانية عشر من رسامى الكاريكاتير البارزين.

تضمنت أعمال أشرف طلعت صورًا التقطت خلال رحلاته إلى وادى موستانج ولومبينى، فى مارس ومايو من هذا العام، وصور ياسر علاء مبارك لمعبد باشوباتيناث خلال احتفالية شيفاراترى فى مارس.

بدأت الأمسية بكلمة ترحيبية ألقاها سفير نيبال بالقاهرة سوشيل كومار لامسال، حيث أعرب عن تقديره للمصورين والفنانين لتصويرهم الحى للوجوه المتنوعة والمناظر الطبيعية والتراث الثقافى لنيبال.

وقال: إن أعمالهم الإبداعية ستساهم فى تعزيز الروابط الثقافية والتعاون الفنى بين البلدين، وقام بتهنئة الفنانين المشاركين بتقديم الدروع وشهادات التقدير.

قدم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، أبرزها المنحوتات السلكية المعقدة لجلال جمعة، وفن الكاريكاتير لكل من: فوزى مرسى، خالد المرصفى، خالد صلاح، شيماء الشافعى، أحمد جعيصة، مروة إبراهيم، نورا مكرم، صفية يحيى، هانى عبد الجواد، حسن فاروق، خضر حسن، أحمد علوى، أحمد سمير فريد، أحمد مصطفى، هدير يحيى، ثروت مرتضى.

وقدم رسامو الكاريكاتير فنًا كاريكاتيريًا خاصًا لوجوه نيبالية بارزة، بما فى ذلك راجارشى جاناك، وباسانج لامو شيربا، وساندوك روت، مما أضاف لمسة فريدة ونابعة من القلب إلى الحدث.

وقام السفير بافتتاح المعرض، بمشاركة عضو مجلس النواب د. مى البطران، والممثل العام للقوة متعددة الجنسيات برادلى لينش.

وعقب المعرض، تم دعوة الضيوف للاستمتاع بعشاء نيبالى تقليدى، يقدم لمحة عن تراث الطهى الغنى فى نيبال