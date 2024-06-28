ترامب: أحداث اقتحام الكابيتول 2021 كانت حركة بطولية

جدة - نرمين السيد - جانب من مناظرة بايدن وترامب

علق رئيس الولايات المتحدة السابق والمرشح الحالي للانتخابات، دونالد ترامب، على أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير عام 2021.





وقال خلال أول مناظرة جمعته بالرئيس الحالي جو بايدن والتي نقلتها "القاهرة الإخبارية عن شبكة "CNN"، إن أحداث السادس من يناير كانت مستقلة عنه. وأضاف أن الدافع وراء هذه الأحداث كان الخوف على الولايات المتحدة، مردفًا: "لم أحرِّض أحدًا على هذه الأحداث لكن هذا لا ينفي أنها كانت حركة بطولية".

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