ظل شامخًا رغم قذائف الاحتلال.. محاولات لإعادة إصلاح مجمع الشفاء الطبي بغزة

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جدة - نرمين السيد - مجمع الشفاء الطبي
وقال التقرير إنه "مثلما كان رمزًا للحياة أراده عدوه أن يكون مقبرة لأبناء القطاع، مجرد جسد خاو لمبنى استطاعت آله الاحتلال العسكرية أن تهزمه كحال كافة مباني غزة إلا أنه ظل شامخا أمام كل محاولات الاحتلال فكان أمل غزة وأهلها الأخير وليس مجرد مشفا أو كما عرفه العالم باسم مجمع الشفاء الطبي".
وأضاف: "مجمع الشفاء أول ضحايا الاحتلال الإسرائيلي من مباني القطاع الصحي، أكبر وأضخم مجمع طبي على مستوى قطاع غزة، استهدفته آله الاحتلال فدمرت أجزاء كبيرة به، كما تمكن الحصار من إخراجه من الخدمة نتيجة نقص الأدوية والوقود، شهد مجازر كبرى ناتجة للعدد الهائل والضخم الذي كان يحتمي خلف جدرانه هربا من القصف إلا أن الاحتلال لم يراعي قدسيته فاستهدفته ومن فيه".
وتابع التقرير أنه "بعد أشهر من معركة دموية، لم تترك شبرا في قطاع غزة إلا واستهدفته، يسعى من تبقى من أطباءه والأهالي لإعادته مجددا حتى يتمكن من حمايتهم كعادته أو مساعدتهم وأطفالهم على النجاه".
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