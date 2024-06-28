الهلال الأحمر الفلسطيني: لم نتسلم حصتنا من الوقود عبر أونروا لليوم التاسع

جدة - نرمين السيد - الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، للقاهرة الإخبارية، إنهم لم يتسلموا حصتهم من الوقود عبر وكالة أونروا لليوم التاسع على التوالي.





وأضافت أنهم أعلنوا توقف 18 مركبة إسعاف تابعة للجمعية في غزة جراء القصف الإسرائيلي. وتابعت أن هناك شحا كبيرا في المستلزمات الطبية والأدوية بقطاع غزة.

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