إعلام فلسطيني: آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - كشف إعلام فلسطيني، أن "آليات عسكرية إسرائيلية تقتحم قرية قصرة جنوب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية" حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، سقوط 52 شهيدًا و320 مصابًا منذ اجتياح حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، قبل يومين.

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