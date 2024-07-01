سقوط قذيفة صاروخية بالقرب من مستوطنة راموت نفتالي على الحدود اللبنانية

جدة - نرمين السيد - قذيفة صاروخية

سقطت قذيفة صاروخية بالقرب من مستوطنة راموت نفتالي قرب الحدود مع لبنان، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت، اليوم، غارات جوية، استهدفت بلدة عيتا الشعب، وكفر كلا، بالجنوب اللبناني.

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