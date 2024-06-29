يقوض جهود السلام.. الاتحاد الأوروبي يرفض تشريع 5 بؤر استيطانية

جدة - نرمين السيد - مستوطنات غلاف غزة

أكد الاتحاد الأوروبي، أن خطوة سموتريتش بشأن تشريع 5 بؤر استيطانية محاولة أخرى متعمدة لتقويض جهود السلام، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأدان الاتحاد الأوروبي إعلان وزير المالية الإسرائيلي نيته تشريع 5 بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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