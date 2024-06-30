إعلام الاحتلال: متظاهرون من الحريديم يهاجـمون سيارة وزير البناء والإسكان

جدة - نرمين السيد - متظاهرون من الحريديم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن متظاهرين من الحريديم هاجموا سيارة وزير البناء والإسكان وهو في طريقه إلى منزله احتجاجا على قانون التجنيد، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.





وأضافت وسائل إعلام الاحتلال، أن متظاهرين أمام منزل نتنياهو في قيسارية يطالبون بمحاكمته.

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