‏الداخلية الفرنسية: نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة ‏الداخلية الفرنسية، أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تظهر حصول حزب التجمع اليميني على 33% من الأصوات.

وأعلنت فرنسا، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية تبلغ 25.90% حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقد أدلى ئيس الوزراء الفرنسي، بصوته في الانتخابات التشريعية.

و‏بدأت التصويت في الانتخابات التشريعية الفرنسية.

