الدفاع الروسية: اعتراض 11 مسيرة أوكرانية فوق 3 مناطق

جدة - نرمين السيد - طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق: "بريانسك" و"بيلجورود" و"القرم".





وذكرت الوزارة -في بيان- أن "نظام كييف حاول تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة على أراضي روسيا". وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، وأربع طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود وثلاث طائرات مسيرة فوق أراضي القرم".

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