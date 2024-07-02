مقاومة الجدار والاستيطان: 7681 اعتداء نفذها الاحتلال في النصف الأول من 2024

جدة - نرمين السيد - حاجز إسرائيلى فى الضفة الغربية

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، اليوم الثلاثاء، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 7681 اعتداءً، في النصف الأول من العام 2024، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وبحسب التقرير الذي أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد تركزت الاعتداءات في محافظة الخليل بـ 1307 اعتداءات، تليها محافظة القدس بـ 1099 اعتداء، ثم محافظة نابلس بـ1093 عملية اعتداء. وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض (مصادرة أراضي وتوسعة استيطانية وتهجير قسري)، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضي، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات، إضافة إلى وضع حواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

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