نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يعزز مواقعه ويقضي على 2225 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 2225 عسكريا أوكرانيا وإسقاط عشرات المسيّرات والصواريخ أطلقتها قوات كييف خلال 24 ساعة. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: عززت قوات "الشمال" مواقعها وبلغت خسائر العدو 225 عسكريا وتم تدمير مدافع غربية وآليات له.

عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 600 قتيل ودمرت مدافع غربية وأسلحة له و3 مستودعات للذخيرة.

حسنت قوات "الجنوب" مواقعها وصدت 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 630 عسكريا ومدافع غربية وآليات ومحطتين إلكترونيتين و11 مستودعا للذخيرة.

حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 6 هجمات وكبدت العدو 490 قتيلا و3 دبابات ومدافع وأسلحة غربية.

عززت قوات "الشرق" مواقعها وصدت 3 هجمات وكبدت العدو 140 عسكريا عربة "ستريلا-10" للدفاع الجوي ذاتية الحركة ومدافع غربية.

ألحقت قوات "دنيبر" خسائر مادية كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 140 عسكريا ودمرت له آليات ومدافع غربية.

دمرت قواتنا مقاتلة أوكرانية "ميغ 29" ومجمعين صناعيين عسكريين ومصفاة للنفط ومخزنا للوقود ومستودعا لتجميع وتخزين المسيرات.

إسقاط 14 صاروخ "هيمارس" أمريكية وقنبلة موجهة "هامير" فرنسية وصاروخ "هارم" أمريكي.

إسقاط 37 مسيرة أوكرانية.