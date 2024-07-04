نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال الأحمر الفلسطيني: العدوان المستمر أخرج غالبية المستشفيات عن الخدمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن معظم المستشفيات في قطاع غزة أّخرجت عن الخدمة نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأضاف الهلال الأحمر أن قرابة مليوني فلسطيني نزحوا من مناطقهم وأوضاعهم تزداد مأساوية، و205 ألف شخص يقطنون المناطق المهددة بالإخلاء في خان يونس ورفح.

ولفت الهلال إلى أن منطقة المواصي ثبت أنها غير آمنة للنزوح، مشيرا أن النازحين مهددون بالإصابة بوباء الكوليرا جراء تلوث مياه الشرب.

وبين أن 96% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.