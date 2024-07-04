القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يعلن رصد 160 صاروخًا و15 مسيرة من حزب الله

جدة - نرمين السيد - مراسلة القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، إن الجيش الإسرائيلي رسميًا يعلن أنه تم رصد إطلاق 160 صاروخًا من حزب الله من جنوب لبنان والحديث عن 15 مسيرة، مؤكدةً أن هذه الأعداد أقل مما تم تداوله من قبل حزب الله، والحديث كان عن أكثر من 200 رشقة صاروخية وأكثر من 20 مسيرة كانت قد أطلقت من جنوب لبنان.





وأضافت أبوشمسية، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": إننا اعتدنا على جيش الاحتلال الإسرائيلي في بياناته بأن يقلص أعداد الإصابات ويقلص أعداد الأضرار، ولربما استمرار صفارات الإنذار التي تدوي في العديد من المناطق الحدودية الشمالية، حيث نتحدث عن مناطق دوت فيها صفارات الإنذار أكثر من مرة، وهذه ليست المرة الأولى التي تدوي فيها طوال هذه فترة الهجوم والقصف المتبادل بين حزب الله وإسرائيل". وأوضحت أنه لا توجد مناطق جديدة لربما اليوم وصلت في صداها وفي مداها هذه الرشقات الصاروخية، ولكن المختلف واللافت هذه المرة كمية الرشقات الصاروخية وكثافة إطلاقها دفعة واحدة، حيث دوت صفارات الإنذار في خليج حيفا وفي طبريا وفي عكا وفي الجولان السوري المحتل في نهاريا، وكذلك الحال في جميع المستوطنات للمناطق الشمالية الحدودية الملاصقة إلى جنوب لبنان.

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