مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم النصيرات

مجزرة إسرائيلية جديدة في مخيم النصيراتأعلنت وزارة الصحة في غزة مساء اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت الوزارة في بيان، إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المخيم، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وكان 10 فلسطينيين ارتقوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات، كما استشهد ثلاثة صحفيين، بينهم صحفي وزوجته جراء قصف الاحتلال منزلا آخر في المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 فلسطينيا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.