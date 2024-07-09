الاحتلال يعتقل 9600 فلسطيني من الضفة

الاحتلال يعتقل 9600 فلسطيني من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم 16 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة بينهم أطفال، وأسرى سابقون، بحسب إحصاءات فلسطينية لتصل نحو 9600 أسير.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات رام الله، قلقيلية، الخليل، نابلس، وبيت لحم، وأريحا، وفق ما أفاد بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، ورافق حملة الاعتقالات اعتداءات وتهديدات من قبل قوات الاحتلال بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل الفلسطينيين.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، نحو 9600، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ويواصل الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، إلى جانب عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن الاحتلال خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن.

وتشكل حملات الاعتقال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة العقاب الجماعي التي تشكل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف الفلسطينيين، في ظل العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر الماضي.

يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.