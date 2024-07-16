الكرملين: روسيا لم تتدخل أبدا في الشؤون الأمريكية وواشنطن ترفض الحوار

جدة - نرمين السيد - أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، أن روسيا لم تتدخل أبدًا، ولن تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في أنباء عاجلة، منذ قليل، قال الكرملين إن الإدارة الأمريكية الحالية ترفض الحوار وتريد مواصلة الصراع مع روسيا. وأضاف الكرملين، أن معظم الأوكرانيين لا يزالون يعارضون المفاوضات مع روسيا، وهناك آلة تعمل على خداعهم"، لافتًا إلى أن "الأوضاع في أوكرانيا تتغير، وسيكون هناك مزيد ممن يؤيدون المفاوضات مع روسيا تدريجيًا".

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