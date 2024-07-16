أونروا: سكان غزة يعانون للحصول على مياه الشرب.. ونطالب بإدخال المساعدات

جدة - نرمين السيد - المجاعة في غزة

أكدت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير إعلام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إن سكان قطاع غزة يعانون بشكل مستمر جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي، مشددة على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الغذائية والإمدادات الأساسية إلى سكان القطاع.





وقالت إيناس حمدان، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن ضررًا كبيرًا لحق بمنشآت وكالة الأونروا جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتة إلى أن السكان في قطاع غزة يعانون كثيرا للحصول على مياه الشرب. وفي تقاريرها، كشفت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت أكثر من 40 مليون طن من الركام، مؤكدة أن رفع هذا الركام من أنحاء القطاع سيستغرق أكثر من 15 عاما.

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