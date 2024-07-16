جدة - نرمين السيد - نتنياهو وجالانت

قال وزير الثقافة بدولة الاحتلال الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الثلاثاء، إن علاقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بوزير الدفاع يوآف جالانت، تحتاج تحسينًا، مضيفًا أنه يتم بذل جهود للحفاظ على استقرار الائتلاف، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





يذكر أن الخلاف بين نتنياهو وجالانت ليس وليد اللحظة، بل هو نتاج تراكمات كثيرة، خصوصًا فيما يتعلق بنقطة اليوم التالي للحرب على غزة، في حين يفتقر نتنياهو للأدوات التي تمكنه من اتخاذ قرار ضد وزير دفاعه جالانت. وفي ظل استمرار المعارك والحرب الإسرائيلية على غزة، كان من المفترض أن تكون نهاية حكومة نتنياهو ستكون في شهر نوفمبر المقبل بعد نتائج الانتخابات الأمريكية، في حين أن نتنياهو قد يذهب لأكثر من سيناريو، ومنها التوسع في الحرب مع لبنان، وبالتالي يضمن البقاء لأكبر وقت ممكن، أو إتمام صفقة مع النيابة العامة الإسرائيلية، من خلال إنهاء فترة حكمه والخروج بأمان بدون أي محاكمات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير ثقافة الاحتلال: علاقة نتنياهو بجالانت تحتاج تحسينا للحفاظ على الائتلاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.