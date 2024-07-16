الهلال الأحمر الفلسطيني: انتشار الأوبئة والنفايات يضاعف المعاناة في غزة

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جدة - نرمين السيد - نبال فرسخ ـ مسؤولة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني
وقاالت نيبال فرسخ، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع درجات الحرارة زاد معاناة العائلات النازحة في قطاع غزة بالتزامن مع تراكم النفايات وخروج الروائح الكريهة نتيجة لتخمرها، لافتة إلى أن أكثر من خُمس السكان في القطاع يعانون مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي.
وتابعت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الأسواق بغزة شبه خالية من مخزون الأغذية والاعتماد الأول يكون فقط على المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن الاحتلال يتجاهل نداءات المنظمات الأممية والإنسانية التي تطالب بكسر الحصار على القطاع.
وذكرت نبال فرسخ، أن المجاعة تنتشر في غزة منذ شهور، في ظل التحذيرات الأممية من خطورة الأوضاع بالقطاع، وأنه على المجتمع الدولي اتخاذ تدابير جادة ووضع حد لسياسة العقاب الجماعي في القطاع الفلسطيني المُحاصر.
ولفتت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر إلى أن 34 شخصًا استشهدوا، إثر المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة غالبيتهم من الأطفال، منوها إلى أن الاحتلال يستخدم التجويع أداة حرب ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.
وكان المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، قد حذر من أن المجاعة في قطاع غزة لم تعد تلوح في الأفق، بل أصبحت حقيقة موحشة، مضيفًا خلال كلمته أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2024 بعنوان: "من قمة أهداف التنمية المستدامة إلى قمة المستقبل" والذي عقد في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك، أن "المجاعة في غزة تستدعي مواجهة الإخفاقات التي تسمح باستمرار هذه المظالم".
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