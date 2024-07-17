جدة - نرمين السيد - الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إطلاق سراح 95 أسير حرب في صفقة تبادل مع روسيا، وفقا لنبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.





وكان ديمتري ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قد أكد أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) سيكون بمنزلة إعلان حرب على روسيا، مشيرًا إلى أن الحلف يحتاج إلى الحكمة لتجنب دمار شامل.

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