خارجية فلسطين: تصديق الكنيست على قرار يرفض إقامة دولتنا تحدٍ للمجتمع الدولى

جدة - نرمين السيد - الخارجية الفلسطينية

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن تصديق الكنيست على قرار يرفض إقامة دولة فلسطينية يعد إمعانا إسرائيليا رسميا في تحدي المجتمع الدولي برفض الدولة الفلسطينية ومعاداة السلام.





وأضافت الخارجية الفلسطينية، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على الأرض حق مشروع للشعب الفلسطيني كفلته قرارات الشرعية الدولية. كما أكدت، أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات تصديق الكنيست على قرار رفض إقامة دولة فلسطينية.

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