العالم اليوم - السعودية.. طرح 7 رخص لاستكشاف الثروات المعدنية بالمملكة

انتم الان تتابعون خبر السعودية.. طرح 7 رخص لاستكشاف الثروات المعدنية بالمملكة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وجاء ذلك في إطار مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، التي تهدف إلى تسريع وتيرة استكشاف الثروات المعدنية المقدرة بـ 9.3 تريليون ريال (نحو 2.5 تريليون دولار) واستغلالها في المملكة بما يتماشى مع توجهات رؤية السعودية 2030، الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

وكشفت وزارة الصناعة السعودية أن مواقع رخص الكشف المطروحة تحتوي على عدد من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، بما في ذلك موقع "أم قصر" بمنطقة الرياض، الواقع على مساحة تقدر بأكثر من 20 كيلومترا مربعا، ويضم معادن الذهب والفضة والرصاص والزنك، وكذلك موقع "جبل صبحا" بمنطقة الرياض، على مساحة تتجاوز 171 كيلومترا مربعا، ويشمل رواسب الفضة، والرصاص، والزنك، والكوبالت.

وأشارت إلى أن المواقع المطروحة تشمل "وادي دوش" بمنطقة عسير، ويشمل رواسب خام الذهب والفضة والنحاس، بالإضافة إلى موقع "شعيب مرقان" بمنطقة الرياض، ويحتوي على رواسب النحاس والفضة والذهب، وموقع "وادي الجونة" بمنطقة عسير، ويضم رواسب النحاس والزنك والفضة والذهب، وموقع "حزم شباط" بمنطقة عسير، ويضم رواسب الذهب، وموقع "حويمضان" بمنطقة مكة المكرمة، ويضم رواسب الذهب.

وحددت الوزارة بداية شهر سبتمبر 2024، موعدا نهائيا لتقديم العروض الفنية للمنافسة على رخص الكشف في المواقع المطروحة.

وأتاحت الوزارة منصة المعلومات التي تضم البيانات الجيولوجية والفنية للمواقع، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين برخص الكشف نهاية سبتمبر 2024.