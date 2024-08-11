خارجية ألمانيا تدعم المقترح المصري الأمريكى القطري لوقف إطلاق النار فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 أغسطس 2024 07:29 مساءً - قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأحد إن برلين لا تقبل قتل المدنيين الباحثين عن مأوى في غزة والتقارير الواردة من القطاع فظيعة، مضيفة أنه يجب أن تتوقف الهجمات المتكررة للجيش الإسرائيلي على المدارس في قطاع غزة والتحقيق فيها بشكل عاجل.

حاجة ماسة لوقف إطلاق النار فى غزة

وأضافت الخارجية الألمانية في بيان لها، أن المنطقة بحاجة ماسة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين في ضوء المقترح المصري الأمريكى القطري.

وأردف بيان الخارجية الألمانية: يجب ضمان أمن النساء والرجال والأطفال الذين يعانون في قطاع غزة، وحمايتهم من القصف وإنهاء معاناتهم المستمرة لأكثر من 10 أشهر.