انت الأن تتابع خبر نتنياهو: لن ننهي الحرب قبل تحقيق النصر الكامل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن صفقات جديدة ومقترحات لوقف اطلاق النار في غزة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته جرحى من جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يتعهد بعدم إنهاء الحرب قبل تحقيق النصر الكامل.

على صعيد آخر، نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة في غزة قيد الإنشاء.

كما نقلت عن خبراء وتحليل صور أقمار صناعية أن هناك عمليات هدم بعمق كيلومتر على طول حدود غزة مع إسرائيل كمنطقة عازلة محتملة.