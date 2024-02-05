انت الأن تتابع خبر ترمب يكشف تفاصيلًا عن اغتيال سليماني قائد فيلق القدس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليست المرة الأولى التي يكشف فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أنّ دولة الاحتلال الإسرائيليّ كانت جزءًا من مخطط قتل قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، في يناير 2020، إلا أن رئيس وزرائها نتنياهو "انسحب من الخطة قبل يومين من تنفيذ العملية".

وقال ترمب، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، الأحد، إنه "كان من المقرر أن تشارك إسرائيل بشكل مباشر في عملية الاغتيال نفسها، لكنها شعرت بعد ذلك بالتردد؛ على الأرجح لأنها أرادت تجنب رد الفعل المباشر من طهران".

وتابع: "عندما قتلنا سليماني، تعلمون أنه كان من المفترض أن تشارك إسرائيل ذلك معنا، لكن قبل يومين من العملية، قالت: لا يمكننا القيام بذلك... لا يمكننا أن نفعل ذلك". وأضاف: "ثم كان لديّ جنرال معين، وهو عظيم، فقلت له: جنرال، هل نفعل ذلك بأنفسنا؟ قال: يمكننا، يا سيدي، الأمر متروك لك، فقلت: سنفعل ذلك".

وقال: "لقد وضعت إيران تحت المراقبة، ضربناهم بقوة وكان عليهم الرد، وأنا أتفهّم ذلك". وأضاف: "اتصلوا (الإيرانيون) بي ليخبروني أنهم سيقصفون موقعًا معينًا، لكنهم لن يصيبوه بشكل مباشر".