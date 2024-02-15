انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف ثكنة عسكرية إسرائيلية بالصواريخ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة على منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

من جهته، ذكر حزب الله أنه استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة زرعيت وحقق إصابة مباشرة، كما استهدف حزب الله موقع بركة ريشا بالأسلحة الصاروخية.

ودوت صفارات الإنذار في كريات شمونة بالجليل الأعلى، وأطلقت 8 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع إسرائيلي في الجليل الأعلى.

هذا وذكرت صحيفة إسرائيل اليوم عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن بحثا في محادثاتهما الأخيرة قضية التوصل إلى اتفاق مع لبنان.

وقالت المصادر إن إسرائيل متشائمة إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان قبل انتهاء الحرب في غزة.