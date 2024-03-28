انت الأن تتابع خبر نتنياهو يأمر بشراء 40 ألف خيمة لنصبها بغزة تمهيدا لاجتياح رفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت القناة 12 الإسرائيلية، ان الجيش بدأ الاستعدادات لشن عملية في رفح جنوب غزة، في حال انهارت المفاوضات.

وأشارت القناة إلى ان الجيش الإسرائيلي بدأ خطوات لعزل مدينة رفح وإجلاء المدنيين، وان نتنياهو أمر بشراء 40 ألف خيمة من الصين لنصبها في غزة تمهيدا للعملية البرية في رفح.

يذكر أن مسؤوليين أميركيين وإسرائيليين قالوا في وقت سابق الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيرسل وفدا إلى واشنطن الأسبوع المقبل سيشمل وزير الشؤون الإستراتيجية ومستشار الأمن القومي، لبحث عملية رفح، بحسب صحيفة أكسيوس.

وقال نتنياهو لأعضاء في الكونغرس ان العمليات القتالية تشكل عامل ضغط سيؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن، وان الحفاظ على دعم الحزبين الديمقراطي والجمهوري مهم لا سيما في هذه الأوقات الصعبة.

وأشار نتنياهو إلى أن هناك أماكن كثيرة بشمال القطاع يمكن للمدنيين الذهاب إليها خلال العملية في رفح زاعما انه سيضمن توفير الماء والغذاء والدواء للمدنيين الذين سينتقلون من رفح على حد قوله.