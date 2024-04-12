انت الأن تتابع خبر الطالبي العلمي رئيسًا لمجلس النواب المغربي لدورة ثانية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انتخب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الجمعة، رشيد الطالبي العلمي، رئيسًا للمجلس لولاية برلمانية تنتهي بنهاية الولاية التشريعية الحالية عام 2026، جاء ذلك في الانتخابات التي أجريت خلال جلسة عامة، خصصت لانتخاب رئيس المجلس وهياكله.

والطالبي العلمي، قيادي بـ"حزب التجمع الوطني للأحرار" الذي يترأس الائتلاف الحكوميّ، الذي يترأسه عزيز أخنوش رئيس الوزراء (الوزير الأول)

وحصل على 264 صوتًا، مقابل 23 لصالح عبد الله بوانو، البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" (إسلاميّ في المعارضة) و37 ملغاة (عدد المصوتين 287 من أصل 395 نائبًا).

وسيترأس الطالبي العلمي، المجلس إلى غاية 2026.