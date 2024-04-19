انت الأن تتابع خبر الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى للمسيّرات الإسرائيلية بأصفهان .. فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وثق مقطع فيديو لقطات تظهر تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محافظة أصفهان جنوب العاصمة الإيرانية طهران وهي تتصدى للمسيرات الاسرائيلية، فيما قالت مسؤول مبار إن البلد لم تتعرض لأي هجوم خارجي.وفعّلت إيران دفاعاتها الجوية فوق العديد من المدن، بعدما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارات قرب مدينة أصفهان.

يأتي ذلك بسبب تعرض ايران فجر الجمعة لضربة جوية إسرائيلية قيل انها من مسيّرات، فيما قللت طهران من أهميتها ونفت وجود اي هجوم صاروخي وسارعت الى السماح لحركة الطيران باستئناف عملها . إلا أنها أعلنت أنّها أسقطت مُسيّرات عدّة وأنّه “ليس هناك هجوم صاروخي في الوقت الحالي” على البلاد، وذلك بعد سماع انفجارات قرب مدينة أصفهان بوسط البلاد.



وقال المتحدّث باسم وكالة الفضاء الإيرانيّة حسين داليريان عبر منصّة إكس إنّ مُسيّرات عدّة “أُسقِطت بنجاح من جانب الدفاع الجوّي للبلاد، ولا توجد تقارير عن هجوم صاروخي حاليا”. من جهتها، أفادت وكالة “فارس” للأنباء بأنّ دويّ “ثلاثة انفجارات” سُمِع قرب قاعدة شيكاري الجوّية التابعة للجيش قرب أصفهان.



ونقلت محطة إيه.بي.سي نيوز عن مسؤول أمريكي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.



قال “مصدر مطلع” لقناة برس تي في الإيرانية اليوم الجمعة إنه لم يقع أي هجوم من الخارج على مدن إيرانية بما في ذلك أصفهان التي جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بها في وقت سابق اليوم لاعتراض ما يشتبه في أنها طائرات مسيرة.



وذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء في وقت سابق أن دوي انفجار سمع قرب مطار بمدينة أصفهان الإيرانية لكن السبب لم يعرف على الفور. وتوجد العديد من المواقع النووية الإيرانية بإقليم أصفهان، بما في ذلك نطنز محور البرنامج الإيراني لتخصيب اليورانيوم.



وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر الجمعة بوجود تقارير عن “انفجارات مُدوّية” سُمعت في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.



وقال الجيش الإسرائيلي لدى سؤاله عن تقارير حول انفجارات في إيران وضربات في سوريا، إنّه “ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي”.



وذكرت شبكة سي.إن.إن أنه تم تحويل عدة رحلات جوية فوق المجال الجوي الإيراني.



وأبلغت إيران مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الخميس بأنه “يتعين إلزام إسرائيل بالتوقف عن أي مغامرات عسكرية أخرى ضد مصالحنا”.



وقالت وكالة مهر الإيرانية “تم تعليق الحركة الجوية في أصفهان وشيراز وطهران”.



ونقل إعلام إيراني عن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية قوله إن “الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح”.



وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني، الجمعة، عدم تأثر أي منشآت نووية أو استهداف مواقع نووية في مدينة أصفهان.

كما قالت وكالة مهر الإيرانية إن سلطات الطيران الإيرانية ألغت رحلات الطيران في مطار الخميني حتى العاشرة والنصف صباحا وعلقت الرحلات في مطارات بطهران و أصفهان وشيراز.



وأفادت وكالة “فارس” بأن الدفاعات الجوية تصدت لأجسام مشبوهة في أجواء أصفهان قرب القاعدة العسكرية شمال غرب المدينة.



وذكرت “إيران إنترناشيونال” أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع انفجارات في أصفهان وسط إيران في حين أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات قرب مطار أصفهان جنوبي طهران وقاعدة هشتم شكاري الجوية التابعة للجيش الإيراني في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وعراقية وسورية بسماع دوي انفجارات متزامنة في أصفهان وبغداد وبابل والسويداء.



وتحدثت وسائل إعلام عراقية عن دوي انفجار في محافظة بابل، وقالت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري إن مقاتلات حربية نفذت غارات جوية على مواقع عسكرية بين محافظتي درعا والسويداء.



وأطلقت إيران مطلع الأسبوع مئات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل ردا على ضربة إسرائيلية استهدفت مجمع سفارة الجمهورية الإسلامية في سوريا.