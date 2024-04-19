انت الأن تتابع خبر حماس تحذر من تدنيس المستوطنين للمسجد الأقصى بذبح القرابين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حذرت حركة حماس من إقامة طقوس يهودية بالمسجد الأقصى المبارك.

وقال القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش، إن تخطيط المستوطنين "لتدنيس جماعي وإقامة طقوس تلمودية ولا سيما ذبح قربان حيواني بالمسجد الأقصى المبارك، يعني إشعال مزيد من ساحات المواجهة والغضب في وجه الاحتلال".

هذا وكانت جماعة "العودة إلى جبل الهيكل" المتطرفة اعلنت في وقت سابق اليوم، تخصيص مكافآت مالية بقميه 50 ألف شيكل لمن ينجح في تهريب وذبح القرابين داخل الحرم القدسي في عيد الفصح اليهودي، والذي يوافق يومي الأحد والاثنين القادمين.

كما خصصت مكافآت مالية أخرى لمن يحاول تهريب القربان ويفشل.