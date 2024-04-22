انت الأن تتابع خبر قائد بالجيش .. أول مسؤول إسرائيلي يستقيل بسبب هجوم 7 أكتوبر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قدم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا استقالته بعدما أعلن تحمله مسؤولية ما جرى يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن حاليفا، أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي صباح الاثنين باستقالته من الجيش الإسرائيلي بعد مسؤوليته عن الهجوم التي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة فقد اتخذ حاليفا قراره المبدئي بالاستقالة من منصبه في مرحلة مبكرة من الحرب بسبب إخفاقات 7 أكتوبر، لكنه الآن - في ظل النهاية العملية للحرب في غزة - قرر تنفيذ نيته الاستقالة، وهو أول مسؤول يترك منصبه.

وتحمل حاليفا مسؤولية فشل الهجوم المفاجئ بعد حوالي أسبوع ونصف من اندلاع الحرب، عندما قال: "إننا لم ننجز مهمتنا الأكثر أهمية، وبصفتي قائدًا للاستخبارات بالجيش الإسرائيلي، أتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم والفشل في الحرب".

وأضاف: جهاز المخابرات في الجيش الإسرائيلي تحت قيادتي فشل في التحذير من الهجوم الذي نفذته حماس".