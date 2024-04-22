انت الأن تتابع خبر أوقاف القدس: أكثر من 300 مستوطن اقتحموا باحات الأقصى والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اقتحم أكثر من 300 مستوطن، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن اقتحامات المستوطنين جاءت من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث نفذوا جولات مشبوهة، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

وكانت منظمات الهيكل المزعوم، دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "قربان" عيد الفصح اليهودي منتصف الليلة.