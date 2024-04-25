البرلمان العربي يرحب بقرار جامايكا

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رياض - احمد صلاح - رحب البرلمان العربي، في بيانٍ له الأربعاء، بقرار حكومة دولة جامايكا الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدًا أنّ هذا القرار يأتي في وقت تمر فيه القضية الفلسطينية بمرحلة خطيرة، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة جماعية يشنها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى التطهير العرقى والتهجير القسري، بحق المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، وتمارس ضده جرائم ضد الإنسانية.

وأكد البرلمان العربي أن هذا القرار يشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح نحو اعتراف العديد من دول العالم بدولة فلسطين دعما للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وجدد البرلمان العربي دعوته ومطالبته للدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية، بأن تتخذ هذه الخطوة في أقرب وقت، مطالبا المجتمع الدولي وجميع الدول بتصحيح أخطاء الماضي، والوقوف مع الحق الفلسطيني والشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.