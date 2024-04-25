انت الأن تتابع خبر الاحتجاجات تصل الجامعات الفرنسية .. محتجون أمام السوربون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - على وقعِ ما تعيشه جامعات أمريكية هذه الأيام من احتجاجات، احتجّ مئات الطلاب في العاصمة الفرنسية باريس، الأربعاء والخميس، احتحاجًا على الحرب في غزة وتنديدًا بموقف الحكومة الفرنسية حِيالها.

فتزامنًا مع الخطاب الذي ألقاه الرئيس الفرنسي حول أوروبا في جامعة السّوربون العريقة، تجمع مئات الطلاب في ساحة البانتيون الموجودة خارج الجامعة، بعد أن منعتهم الشرطة من التظاهر في ساحة السوربون، التي تم تعليق الدراسة فيها.

وندد المحتجّون بتواطؤ الرئيس ماكرون في الإبادة الجماعية في غزة. تزامن ذلك مع تجمّع عشرات الطلاب في معهد الدراسات السياسية بباريس (Sciences-Po) للاحتجاج على تدخل الشرطة ليلة الأربعاء في الحرم الجامعي لإخلاء الموقع من بضع عشرات من الطلاب خيّموا هناك للتعبير عن رفضهم للحرب على غزة.



