انت الأن تتابع خبر قبل اجتياح رفح .. هذا ما أبلغته إسرائيل لمصر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار موقع أكسيوس إلى أن إسرائيل أبلغت مصر بفرصة واحدة أخيرة لإبرام اتفاق قبل اجتياح رفح.

وقال الموقع نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن مسؤولين حكوميين أبلغوا نظراءهم المصريين -اليوم الجمعة- بأن إسرائيل مستعدة لمنح "فرصة واحدة أخيرة" للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة قبل المضي قدما في غزو مدينة رفح.

وقال أحد المسؤولين لأكسيوس إن إسرائيل أبلغت مصر بأنها جادة في استعداداتها لشن عملية عسكرية برية في رفح.

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان: أعتقد أن هناك زخما جديدا في المحادثات بشأن الرهائن، وهناك جهود جديدة من قبل قطر ومصر وإسرائيل لإيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن غزة.

وأشار: أعربنا لإسرائيل عن قلقنا العميق بشأن عملية عسكرية كبيرة في رفح، وليس من الواضح بالنسبة لنا ما إذا كانت هناك خطة إسرائيلية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ بشأن رفح، وسياستنا تجاه إسرائيل تحددها الخطوات التي تتخذها بشأن تسهيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.