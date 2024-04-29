انت الأن تتابع خبر بلينكن يصل إلى السعودية ضمن جولته بالشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية، الإثنين، في أول محطة من جولة أوسع في الشرق الأوسط، تهدف إلى مناقشة الوضع في غزة بعد الحرب مع الشركاء العرب.

تهدف الزيارة أيضًا إلى الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاتخاذ خطوات ملموسة طالبه بها الرئيس الأميركي جو بايدن هذا الشهر لتحسين الوضع الإنساني المتردي في غزة.

وذكر مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن من المتوقع أن يلتقي بلينكن في الرياض مع مسؤولين سعوديين كبار، كما سيعقد اجتماعا أشمل مع نظرائه من خمس دول عربية هي قطر ومصر والسعودية والإمارات والأردن لإجراء المزيد من النقاش حول شكل الحكم في قطاع غزة بعد الحرب.