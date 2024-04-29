انت الأن تتابع خبر كسر قدم عضو مجلس الحرب بني غانتس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين 29 أبريل 2024:إن عضو مجلس الحرب في دولة الاحتلال بيني غانتس، تعرض لكسر في قدمه.

واضافت المصادر:إن غانتس أصيب بكسر في قدمه أثناء جولة له في مستوطنة “ياد مردخاي” في غلاف غزة.

وأوضحت أنه جرى نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات وتلقي العلاج.

ويأتي الحادث بعد يوم من إصابة والد وزير التربية والتعليم في حكومة الاحتلال الإسرائيلي حاييم بيتون، بجروح خطيرة إثر حادث وقع لسيارة ابنه التي كان يقودها.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الحادث وقع في مدينة القدس مع حافلة حيث تعرض شخصان آخران للإصابة بجروح.

كما أن إصابة بني غانتس، قبل أيام من إصابة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير عقب تعرضه لحادث تدهور في الأراضي المحتلة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يغادره أمس الأحد.