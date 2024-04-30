انت الأن تتابع خبر هل سيتم اعتقال نتنياهو .. تطورات تزيد القلق الإسرائيلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن الحكومة تشعر بقلق بالغ من احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ومسؤولين آخرين، وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز".

بدورها، قالت رويترز إن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في مستشفيي الشفاء وناصر بقطاع غزة.

هذا ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو طلب مساعدة الرئيس الأميركي جو بايدن في منع إصدار مذكرات اعتقال دولية لمسؤولين إسرائيليين.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متوتر بشكل غير طبيعي من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وتداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمالية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي على خلفية الجرائم الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة.