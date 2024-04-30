انت الأن تتابع خبر مقتل قيادي بارز في تنظيم داعش الإرهابي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت السلطات في مالي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي، إنّ قواتها قتلت قياديًا بفرع تابع لتنظيم داعش الإرهابي في غرب أفريقيا يدعى أبو حذيفة، وذلك خلال عملية واسعة النطاق بمنطقة ميناكا بالشمال.

وأضاف البيان أنه تم التأكد من مقتل أبو حذيفة يوم الأحد بعد العملية، دون ذكر مزيد من التفاصيل، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وكان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية قد حدد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن أبو حذيفة، وذلك على خلفية اتهامه بالضلوع في هجوم وقع عام 2017 بالنيجر وأسفر عن مقتل 4 جنود أميركيين و4 جنود من النيجر.