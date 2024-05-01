انت الأن تتابع خبر آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -رصدت السوسنة، أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.



شمال القطاع:

- قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

- استشهاد شخص في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمفترق الجلاء في مدينة غزة.

- قصف مدفعي إسرائيلي استمر في مناطق شرق جباليا وشمال بيت حانون شمالي القطاع.

- نقل جثمانين اثنين إلى مستشفى المعمداني في غزة بعد قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية منزلا في حي الزيتون.

وسط القطاع:

- استشهاد فلسطيني بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه خلال مروره على شارع الرشيد قرب وادي غزة وسط القطاع.

- قصف جوي إسرائيلي شرقي وادي غزة شمالي المحافظة الوسطى.

- استهداف شقة سكنية ببرج (6) في مشروع القسطل شرق دير البلح وتدميرها بشكل كامل دون إصابات.

- توغل محدود لآليات إسرائيلية بمحاذاة السياج الأمني وسط قصف مدفعي وإطلاق نار شرقي مدينة دير البلح.

- انتشال جثمان مواطن جراء قصف إسرائيلي بمنطقة المغراقة بدير البلح والدفاع المدني يحاول الوصول إلى آخرين تحت الأنقاض.

- استهداف الطائرات الإسرائيلية دير البلح.

- إصابة سيدة من المارة باستهداف الطائرات الإسرائيلية سيارة قرب برج فيصل في بلدة الزوايدة.

جنوب القطاع: