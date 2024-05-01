انت الأن تتابع خبر إطلاق سراح شقيقة إسماعيل هنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أطلقت إسرائيل الأربعاء سراح شقيقة رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، التي اعتقلت قبل شهر بزعم الاشتباه في تواصلها مع "حماس" والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي في إسرائيل".



وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم إطلاق سراح صباح عبد السلام هنية ووضعها رهن الإقامة الجبرية في منزلها ببئر السبع، بعد تقديم لائحة اتهام ضدها بـ"دعم الإرهاب والتواصل مع جهات إرهابية".



يشار إلى أنه في الأول من أبريل الماضي تمت مداهمة منزل صباح عبد السلام هنية (57 عاما) في تل السبع، وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه عثر على "وثائق ووسائل إعلام وهواتف و مئات الآلاف من الشواقل وأدلة أخرى تربطها بارتكاب مخالفات أمنية خطيرة".