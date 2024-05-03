انت الأن تتابع خبر الإحتلال يؤكد مقتل أحد المحتجزين الإسرائيليين في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مقتل درور أور، أحد المحتجزين "الإسرائيليين" في قطاع غزة خلال عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول (أكتوبر).



ووفق ما ذكرت فرانس برس، فإن أور قُتل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) ، وتم احتجاز جثته، إذ كان يُعتبر في عداد المحتجزين الأحياء في قطاع غزة.



فجر الجمعة، قالت الحكومة الإسرائيلية في منشور على منصّة إكس "يُحزننا أن نعلن أن درور أور الذي احتجز في 7 تشرين الأول/أكتوبر، قد تأكد مقتله وأنّ جثّته محتجزة في غزة" .