انت الأن تتابع خبر تفاصيل ما حدث بطولكرم .. وتصريح من القسام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وقع صباح السبت إطلاق نار خلال تمشيط قوات الاحتلال محيط المنزل المحاصر في بلدة دير الغصون بطولكرم في الضفة الغربية.

وواصلت قوات الاحتلال تجريف محيط المنزل المحاصر في البلدة، بعد تدميره.

وسُمع إطلاق نار كثيف وأصوات انفجارات جديدة في المنزل الذي دمره الاحتلال في البلدة.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاشتباكات مستمرة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في البلدة.

ويزعم جيش الاحتلال أن المستهدفين في المنزل المحاصر نفذوا عملية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أدت إلى مقتل مستوطن.

هذا وقامت قناصة الاحتلال بإطلاق أعيرة نارية تجاه مواطنين فلسطينيين في بلدة دير الغصون، كما وقعت الاشتباكات المسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال في البلدة.

من جانبه، قال مصدر من كتائب القسام في طولكرم إن المقاومين الذين يخوضون الاشتباكات في المنزل المحاصر هم عناصر من القسام.

ورصدت التطورات في "دير الغصون" شمال طولكرم إثر اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي تحاصر منزلا في المنطقة.